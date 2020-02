Duyệt web bảo mật với các công cụ của trình duyệt Opera

1. Kích hoạt bảo vệ

Opera cung cấp cho người dùng hai tính năng bảo vệ sự riêng tư khi duyệt web là Block ads (chặn quảng cáo đồng thời tăng tốc trình duyệt) và Block tracker (chặn các hành động theo dõi thông tin). Bạn có thể bấm Alt+P để mở cửa sổ cài đặt trình duyệt và sẽ thấy hai tính năng nói trên đã được kích hoạt sẵn, nếu trước đó bạn chưa kích hoạt 2 tính năng này thì có thể gạt thanh chọn để kích hoạt.

Các tùy chọn bảo vệ thông tin người dùng của Opera ảnh chụp màn hình

2. Tùy chỉnh tính năng bảo vệ

Ở mỗi tính năng bảo vệ người dùng đều được cung cấp một danh sách loại trừ có tên Manage exceptions. Những trang web được thêm vào danh sách này sẽ được Opera bỏ qua và không kiểm soát các quảng cáo cũng như hành động theo dõi thông tin của người dùng.

Bạn chỉ việc bấm nút Add để thêm vào những trang web muốn trình duyệt không can thiệp.

Opera luôn cho bạn biết được là bạn đang được bảo vệ trong quá trình duyệt web qua biểu tượng hình chiếc khiên màu xanh ở cuối thanh địa chỉ.

Bạn có thể bấm vào biểu tượng chiếc khiên để xem toàn bộ thống kê như trình duyệt đã chặn được bao nhiêu quảng cáo và bao nhiêu đối tượng theo dõi từ trang web. Bạn cũng có thể tắt tạm thời bảo vệ đi bằng cách bấm nút Turn off for this site.

Bảng thống kê chi tiết thông tin bảo vệ của Opera Ảnh chụp màn hình

3. Xóa cookies cho trình duyệt

Mặc định các cookie khi duyệt web được lưu lại trên Opera, nhưng không được tự động xóa đi mỗi khi bạn tắt trình duyệt. Thao tác này chỉ có thể thực hiện thủ công bằng cách bấm tổ hợp phím Ctrl+Shift+Delete, chọn khoảng thời gian bạn muốn và bấm Clear data.