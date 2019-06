Elon Musk tuyên bố Tesla thiết kế ô tô lặn được dưới nước

Theo CNBC, ông Musk cho biết thông tin khi được cổ đông hỏi liệu Tesla có thể làm ô tô bơi, lặn được hay không. Tỉ phú Mỹ nói thêm: “Thực tế bạn có thể có một chiếc xe tàu ngầm. Về mặt kỹ thuật thì nó khả thi. Tôi nghĩ rằng thị trường cho loại xe này sẽ nhỏ, nhỏ nhưng rất nhiệt tình. Chúng tôi sẽ làm một chiếc để trình bày dù điều này có thể hơi xao nhãng một chút”.

Ông Musk sở hữu Wet Nellie, tàu ngầm do hãng Perry Oceanographic thiết kế đặc biệt để dùng cho phim The Spy Who Loved Me. Hình dạng Wet Nellie giống với xe thể thao Lotus Esprit S1. Trước khi trở thành CEO Tesla, ông Musk từng hợp tác với Lotus để tạo chiếc xe điện thể thao gây ấn tượng tên Roadster.

Tesla hiện có nhiều dự án đắt đỏ, bao gồm việc xây dựng nhà máy pin, ô tô mới ở Thượng Hải (Trung Quốc) và thiết lập dây chuyền sản xuất cho mẫu SUV Model Y ở bang California (Mỹ). Ngoài tuyên bố thú vị về xe “tàu ngầm”, ông Musk còn cho hay hãng xe điện sẽ sớm tung mẫu xe với tầm chạy 643 km và trong tương lai có thể dùng tính năng tự hành cho phương tiện, không cần sự can thiệp của tài xế.

“Mỗi chiếc xe được làm từ tháng 10.2016 trở đi đều có thể tự lái chỉ bằng việc thay đổi máy tính. Chúng tôi có khả năng dù vẫn cần được giới chức chấp thuận. Đây là yếu tố gia tăng đáng kể giá trị chiếc xe. Tôi thực sự nghĩ là việc mua bất cứ thứ gì ngoài chiếc xe điện có thể nâng cấp thành xe tự lái đều điên rồ”, Musk chia sẻ.

Tesla cũng sẽ có mẫu xe bán tải điện tung vào cuối mùa hè năm nay và sản xuất loại xe tải lớn hơn vào cuối năm 2020. Dù vậy, khi được hỏi về triển vọng tài chính của doanh nghiệp, ông Musk cho hay sinh lợi luôn là thách thức với công ty. Tesla đặt mục tiêu tăng trưởng toàn bộ đội xe thêm 60-80% năm nay và hãng khó lòng sinh lãi với mức tăng trưởng này.