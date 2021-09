Facebook giới thiệu hai phiên bản màn hình thông minh Portal mới

Theo Neowin, đơn đặt hàng trước hiện được mở tại Portal.facebook.com và chúng dự kiến lên kệ vào ngày 19.10. Facebook cũng đang đẩy thương hiệu Portal của mình vào thị trường kinh doanh với Portal for Business.

Portal Go cung cấp tính năng gọi video tốt nhất của Smart Camera dành cho thiết bị có tính di động cao nhờ vào camera siêu rộng 12 MP mới, tay cầm tích hợp và pin lâu để cuộc trò chuyện diễn ra ở mọi nơi. Sản phẩm cũng đóng vai trò như một chiếc loa di động khi không thực hiện các cuộc gọi điện video.

Portal+ 14 inch hoàn toàn mới có Smart Camera 12 MP với ống kính siêu rộng và loa âm thanh nổi. Nó trở thành màn hình chuyên dụng cho các cuộc gọi điện video thay vì phải phụ thuộc vào máy tính.

Không chỉ cho công việc, các Portal từ Facebook còn tích hợp Spotify, Pandora và iHeartRadio để người dùng có thể thưởng thức các giai điệu có độ trung thực cao. Người dùng cũng có thể hiển thị các bức ảnh yêu thích của mình từ Facebook và Instagram, đồng thời chia sẻ chúng với gia đình và bạn bè.

Bắt đầu từ tháng 12, Facebook sẽ nâng tầm Portal bằng cách tích hợp Microsoft Teams trên mọi phiên bản cảm ứng. Các nhóm sẽ được tích hợp tính năng bảo mật của Microsoft với tính năng bảo vệ ứng dụng Microsoft Intune.

Đối với Portal for Business, đây là một dịch vụ mới dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) để tận dụng tính năng gọi điện video của Portal. Các SMB có thể tạo và quản lý tài khoản Facebook Work. Portal Device Manager cũng sẽ cho phép các công ty quản lý thiết bị của nhân viên và truy cập vào cổng doanh nghiệp. Portal for Business cũng cho phép các tổ chức cung cấp, khởi động lại và xem trạng thái của thiết bị cho dù lực lượng lao động của họ ở đâu. Portal for Business hiện ở giai đoạn thử nghiệm.