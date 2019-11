Facebook, Instagram mạnh tay xóa bài viết nội dung khiêu dâm trẻ em

Một số điểm nổi bật trong báo cáo được Facebook đưa ra: - Xóa 11,6 triệu bài viết trên Facebook liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em trong quý 3, với thuật toán giúp xác định 99% nội dung này. Instagram đã xóa 754.000 bài viết khác trong cùng quý với tỷ lệ phát hiện tự động dưới 95%. - Xóa 4,4 triệu bài viết liên quan đến bán thuốc và 2,3 triệu bài viết liên quan đến bán súng trên Facebook, tăng so với 841.000 và 609.000 bài viết tương ứng trước đó. - 80% bài viết chứa nội dung thù địch đã được Facebook xóa khỏi dịch vụ trong quý 3 nhờ các hệ thống phần mềm, tăng từ 68% trong 3 tháng đầu năm 2019. - Nội dung khủng bố hơi khó xác định trên Instagram so với trên Facebook. Trong khi Facebook chủ động xác định 98,5% tất cả nội dung khủng bố (gồm 99% liên quan đến al-Qaeda và ISIS) thì Instagram đã loại bỏ 92,2% nội dung khủng bố bằng thuật toán phần mềm. - Cuối cùng, Facebook đã xóa 1,7 tỉ tài khoản giả mạo trong quý 3, ít hơn 500 triệu so với quý 1 sau khi loại bỏ 2,2 tỉ tài khoản giả mạo. Công ty cho biết sự suy giảm này là do các biện pháp phòng ngừa tốt hơn mà công ty thực hiện nhằm ngăn chặn hàng triệu nỗ lực tạo tài khoản giả mạo mỗi ngày.