Facebook News mở rộng hoạt động sang Vương quốc Anh

Facebook gợi ý họ đang cung cấp tùy chọn tốt hơn cho tất cả bên liên quan khi lần đầu tiên mang Facebook News ra bên ngoài thị trường Mỹ.

Facebook News mang lại thông tin về các giao dịch kinh doanh nổi bật với các hãng tin và nhà xuất bản ở Anh. Ngoài các đối tác hiện có của mình như The Guardian, The Economist và The Independent, Facebook cũng đã thêm Channel 4 News, Daily Mail và Financial Times vào danh sách của mình.