Facebook tăng cường liên kết với các trang tin tức chính thống

Theo Techcrunch, trong ý tưởng mới này, Facebook sẽ xác định những người dùng có đăng ký trả phí với một trong những nhà xuất bản tin tức đối tác của mình. Những người đăng ký này sẽ được mời liên kết tài khoản tin tức với tài khoản Facebook của họ. Sau khi được liên kết, nếu ngưòi dùng gặp một bài báo có tính phí (paywall) trên Facebook, người dùng sẽ có thể đọc nội dung tin tức dễ dàng mà không cần phải đăng nhập lại.

Facebook cũng nói rằng với những người có đăng ký liên kết, trang tin của họ sẽ hiển thị nhiều nội dung hơn từ nhà xuất bản mà họ đã đăng ký trả phí. Facebook đã thử nghiệm tính năng này với các bên xuất bản tin tức như The Athletic, The Atlanta Journal-Charter và Winniped Free Press. Dựa trên thử nghiệm, Facebook cho biết những người đã đăng ký liên kết có số lần nhấp vào bài viết trung bình nhiều hơn 111% so với những người không liên kết. Facebook cũng cho biết lượng người theo dõi trang Facebook của các nhà xuất bản đã tăng từ 34% lên hơn 97%.

Phó chủ tịch tiếp thị sản phẩm của The Athletic Charlotte Winthrop cho biết trong một tuyên bố: “Liên kết tài khoản với Facebook đã mang lại một cách thuận tiện, dễ dàng cho những người đăng ký của The Athletic để tiếp cận với cách kể chuyện chuyên sâu của chúng tôi trong khi họ vẫn đang dành thời gian trên nền tảng mạng xã hội yêu thích của mình. Điều này giúp nâng cao trải nghiệm cho các khách hàng của chúng tôi, giúp họ tiếp tục gắn bó với The Athletic và cập nhật thông tin về các đội, giải đấu và cầu thủ yêu thích của họ”.

Các chiến lược tin tức hiện tại của Facebook tập trung vào tab Facebook News - một khu vực riêng dành cho báo chí trong ứng dụng Facebook vừa được giới thiệu rộng rãi gần đây.