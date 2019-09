Facebook thừa nhận muốn ẩn số lượng Like dưới bài đăng

Theo TheVerge, Facebook xác nhận họ đang cân nhắc thử nghiệm tính năng ẩn số lượng Like dưới các bài đăng, nhưng vẫn chưa thật sự tiến hành.

Trước đó, bên trong ứng dụng Facebook cho Android, nhà nghiên cứu ứng dụng Jane Manchun Wong phát hiện các đoạn mã lập trình có tính năng ẩn chính xác số lượng Like dưới bài đăng. Chỉ tài khoản đăng nội dung mới xem được số lượng Like, còn người theo dõi thì không.

Instagram đã áp dụng tính năng ẩn lượt Like tại một số quốc gia vào đầu năm nay. Gần đây nhất, mạng xã hội này thông báo mở rộng tính năng ẩn Like tại các quốc gia tiếp theo, cho thấy họ đang đạt một số thành công nhất định. Những người tham gia thử nghiệm dường như cũng hài lòng với tính năng đó.

Mặc dù là tính năng quan trọng của Facebook trong nhiều năm qua, hiển thị số lượt Like bị chỉ trích là khiến người dùng cảm thấy tồi tệ, khi liên tục lo lắng liệu bài đăng của họ có được nhiều người quan tâm hay không. Họ có khả năng không đăng những nội dung mà họ nghĩ khó nhận được nhiều Like, hoặc xóa bài đăng không được “thả” nhiều Like. Ẩn đi con số Like cho bài đăng có thể làm giảm bớt áp lực này.

Nếu tính năng ẩn Like khiến người dùng chia sẻ nhiều hơn và dành nhiều thời gian hơn trên Facebook thì sớm muộn gì công ty cũng sẽ triển khai nó.