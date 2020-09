Firefox 81 sẽ có chủ đề Alpenglow mới

Theo Neowin, người dùng có thể truy cập chủ đề mới từ các menu about: addons, about: welcome và menu Customize UI cùng với các chủ đề Automatic, Light và Dark có sẵn để lựa chọn từ lâu. Chủ đề mới không mang lại bất kỳ lợi ích thiết thực nào nhưng nếu là người yêu thích tính thẩm mỹ trong trình duyệt di động Firefox mới trên Android, có lẽ người dùng sẽ thích thú với chúng.