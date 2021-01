Foxconn xây nhà máy sản xuất laptop và tablet tại Việt Nam

Một đơn vị của Foxconn Technology Co Ltd (Đài Loan) vừa được trao giấy phép để xây dựng nhà máy trị giá 270 triệu USD nhằm sản xuất máy tính xách tay và máy tính bảng. Nhà máy do Fukang Technology phát triển đặt tại tỉnh Bắc Giang và hằng năm sẽ sản xuất 8 triệu chiếc, Cổng thông tin Chính phủ cho biết trên trang web của mình.