FPT Retail tăng mạnh doanh thu tại hệ thống nhà thuốc

Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu lũy kế đạt 9.024 tỉ đồng, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm 2020, hoàn thành 55% kế hoạch năm 2021. Trong đó, doanh thu chuỗi Nhà thuốc Long Châu đạt 1.336 tỉ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 76 tỉ đồng, tăng trưởng 189% so với cùng kỳ, hoàn thành 63% kế hoạch lợi nhuận đề ra trong năm 2021.