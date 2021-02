FPT Shop tăng gấp đôi thời gian bảo hành iPhone 12

Khi chọn mua các sản phẩm iPhone 12 Series gồm: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max chính hãng tại FPT Shop và F.Studio by FPT, người dùng sẽ được gấp đôi thời gian bảo hành so với bình thường, thành 2 năm. Trong đó, bảo hành mở rộng năm thứ 2 của iPhone 12 Series là dịch vụ bảo hành chính hãng cho năm thứ 2 với lỗi nhà sản xuất (từ tháng thứ 13 - tháng 24) thêm vào từ chính sách bảo hành 1 năm tiêu chuẩn (từ tháng 1 - tháng 12) do FPT Shop và F.Studio by FPT cung cấp.