Với công nghệ in 6 màu này, Iridesse Production Press có thể mang đến những hình ảnh bắt mắt với phương pháp in chụp tĩnh điện bằng việc sử dụng tối đa thêm 2 màu mực khô đặc biệt như là nhũ vàng, nhũ bạc và màu trong suốt bên cạnh 4 màu CMYK (xanh, hồng, vàng và đen) thông dụng.

Ngoài ra, mực khô màu trắng cũng sẽ được bổ sung vào danh sách mực khô đặc biệt, nó sẽ được ứng dụng cho việc in trên giấy màu tối hoặc các loại giấy mỹ thuật đặc biệt khác. So với các bản in chỉ dùng 4 màu CMYK thông thường, việc sử dụng các loại mực khô đặc biệt sẽ mở rộng thêm nhiều hiệu ứng, tạo ra những thành phẩm cao cấp, giúp gia tăng giá trị cho các hoạt động tiếp thị, quảng cáo.

Dòng máy in mới trình làng này cho phép lớp mực khô CMYK được in lên trên lớp mực khô đặc biệt. Thêm vào đó, một lớp mực khô đặc biệt khác cũng có thể in đè lên lớp CMYK.

Bộ màu ánh kim và ánh kim cao cấp của Pantone (là những mẫu màu ánh kim thường được sử dụng trong in ấn) được cài đặt sẵn trong thư viện màu của máy. Bằng việc tận dụng các mẫu màu này, người vận hành có thể sản xuất được các màu tương tự như màu ánh kim của Pantone trên các vật liệu in bằng cách chỉ định mã màu.

Bên cạnh đó, các bộ hoàn thiện tùy chọn như: bộ đóng sách, bộ cấn/xén 2 mặt, bộ cấn gáy vuông cũng được tích hợp thêm vào máy Iridesse Production Press, để tạo ra những ấn phẩm chuyên nghiệp hoặc các tờ gấp.

Thành Luân