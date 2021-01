Galaxy S21 có dễ sửa chữa hay không?

Theo PhoneArena, những phát hiện chính khi thực hiện với phiên bản sử dụng chip Snapdragon 888 của Galaxy S21 tại thị trường Mỹ là máy dễ dàng tháo rời và lắp ráp lại với nhau, với điểm khả năng sửa chữa 7,5/10.

Máy có hệ thống làm mát bằng than chì nhẹ hơn, tốt hơn so với ống đồng và buồng hơi mặc dù hoạt động tương tự. Máy quét vân tay trên Galaxy S21 lớn hơn nhiều so với Galaxy S20. Việc lắp ráp và lưu thông loa được cải tiến tạo ra buồng âm thanh nổi to và phong phú hơn.

Trong khi đó, cả camera chính và camera zoom đều có bộ ổn định hình ảnh quang học (OIS). Máy đi kèm một đầu đọc hai SIM ở dưới cùng. Có 2 ăng-ten mmWave 5G nhỏ được đặt ở vị trí có chủ đích trên các cạnh của điện thoại để thu tín hiệu mạng của Verizon tốt hơn. Và cuối cùng, nó đi kèm một cáp có thể tháo rời kết nối màn hình với bo mạch chủ nhiều lớp nhỏ gọn ở trên cùng.

Nhìn chung, Galaxy S21 có vẻ là một thiết bị mạnh mẽ về cấu trúc mô-đun và được đánh giá cao khả năng sửa chữa khi gặp sự cố.