Galaxy S9 và Note 9 vẫn được cập nhật sớm One UI 2.5

Theo Sammobile, Galaxy Note20 hiện đã được chuyển đến tay khách hàng trên toàn thế giới . Đồng thời, Samsung đang mang One UI 2.5 lên các dòng Galaxy S20 , Galaxy S20 + và Galaxy S20 Ultra tại nhiều quốc gia châu Âu, nhưng việc triển khai sẽ không dừng lại với dòng Galaxy S20.

Samsung tiết lộ danh sách các thiết bị hiện được thiết lập để nhận bản cập nhật One UI 2.5 sau dòng Galaxy S20. Danh sách bao gồm dòng Galaxy S10, Galaxy S10 Lite, dòng Galaxy Note10 bao gồm cả Note10 Lite và các sản phẩm điện thoại màn hình gập như Galaxy Fold và Galaxy Z Flip .

Đây đều là các dòng điện thoại tiêu biểu của năm ngoái, đủ điều kiện cho One UI 2.5. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là thông báo chính thức của Samsung cũng liệt kê các mẫu Galaxy Note 9 , Galaxy S9 và Galaxy S9 + trong danh sách được cập nhật sớm phiên bản One UI 2.5 mới nhất này.

Đây là một tin thú vị, nhiều người tự hỏi phải chăng chính sách cập nhật ba năm được nhắc đến gần đây của Samsung đã mở rộng trở lại cho các flagship của năm 2018. Tuy nhiên, nếu nhìn lại mức độ không chắc chắn của Samsung về việc đưa One UI 2.1 lên bộ đôi Galaxy S9 và Galaxy Note9 trong quá khứ, sẽ không ngạc nhiên nếu nói rằng những thiết bị này chỉ được thêm vào danh sách One UI 2.5 như một nỗ lực. Nhiều khả năng các dòng Galaxy S9 và Galaxy Note9 sẽ chỉ nhận được một số tính năng của One UI 2.5 trong tương lai.