Gặp vấn đề về màn hình LCD, iPhone 9 trì hoãn đến tháng 11

Theo PhoneArena, điều này có nghĩa điện thoại sẽ phát hành chậm hơn 1 hoặc 2 tháng so với kế hoạch của Apple. Mặc dù vậy đây không phải là lần đầu tiên Apple trì hoãn phát hành sản phẩm. Năm ngoái, công ty trì hoãn phát hành iPhone X so với iPhone 8 và 8 Plus do các vấn đề năng suất với bộ cảm biến TrueDepth hoàn toàn mới cho Face ID. Năm nay, hoạt động sản xuất TrueDepth đã được Apple làm chủ, tuy nhiên tấm nền LCD được báo cáo gây ra cùng một vấn đề về năng suất.

Apple đã được báo cáo làm việc với JDI để triển khai công nghệ màn hình Full Active, trong khi LG Display sản xuất tấm nền 6,1 inch. Nhưng việc sản xuất tấm nền màn hình lớn đã dẫn đến một số vấn đề lớn hơn. Các nhà sản xuất khó vượt qua những giới hạn, dẫn đến một bản phát hành bị trì hoãn.

LG đã có một chiếc điện thoại với màn hình LCD cao cấp trên G7, tuy nhiên có thể nhu cầu chất lượng mà Apple đặt ra với các nhà cung cấp cao hơn dẫn đến sự khó khăn trong quá trình sản xuất. Với mục tiêu kích thước tổng thể 150,9 x 76,5 x 7,7 mm, chiếc iPhone sắp ra mắt này được cho là đi kèm màn hình lớn trong thân máy nhỏ gọn, trên mức giá phải chăng.

Việc phát hành iPhone LCD trễ hơn so với các phiên bản OLED cao cấp có thể buộc người dùng phải chi tiền để đầu tư vào các sản phẩm đắt tiền hơn trong năm nay. Cụ thể, việc phát hành chậm sẽ cho phép Apple có thể bán được 30-40 triệu iPhone LCD, trong khi iPhone OLED là 75 triệu chiếc.