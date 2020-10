Giúp giao diện iPhone trở nên hấp dẫn hơn trên iOS 14

Cách thay đổi giao diện các biểu tượng ứng dụng

Bản cập nhật iOS 14 mới cuối cùng cho phép người dùng tùy chỉnh ứng dụng theo ý thích của mình. Đây là cách thực hiện.

- Mở ứng dụng Shortcuts (đã được cài sẵn) trên iPhone. Nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở góc trên cùng bên phải.

- Chọn Add Action. Trong thanh tìm kiếm, nhập Open app và chọn ứng dụng Open App.

- Nhấn vào Choose và chọn ứng dụng muốn tùy chỉnh. Ví dụ: Facebook, Spotify hoặc Messages.

- Chạm vào ba dấu chấm ở góc trên bên phải. Từ đây, đặt tên cho shortcut và nhấn Add to Home Screen. Khi nó hiển thị Home Screen Name and Icon, hãy đổi tên shortcut thành bất kỳ thứ gì mà người dùng muốn.

- Tiếp theo, vào ứng dụng Safari để tìm hình ảnh biểu tượng mới. Người dùng có thể tìm kiếm thứ gì đó giống như kiểu biểu tượng phong cách thẩm mỹ từ Facebook. Khi tìm thấy một hình ảnh mà mình thích, hãy lưu nó vào ảnh của thiết bị.

- Quay lại ứng dụng Shortcuts và nhấn vào biểu tượng hiện tại. Chọn Choose Photo và nhấn vào hình ảnh mà người dùng vừa lưu. Người dùng có thể phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh trước khi nhấn Choose và chọn Add.

Người dùng có thể tùy chỉnh giao diện bằng công cụ có sẵn lẫn ứng dụng thứ ba Ảnh: CNET

Thay đổi thiết kế màn hình chính bằng ứng dụng Widgetsmith

Bên cạnh đó người dùng cũng có thể sử dụng các ứng dụng tùy chỉnh riêng trên điện thoại của mình, trong đó Widgetsmith là một ví dụ đáng xem.

- Đầu tiên, hãy tải xuống ứng dụng Widgetsmith về iPhone. Trong ứng dụng, chọn kích thước của tiện ích mà người dùng muốn tùy chỉnh, gồm nhỏ, vừa và lớn.

- Nhấn vào tiện ích để tùy chỉnh nó, bao gồm thay đổi phông chữ và màu sắc trước khi nhấn Save để hoàn tất.

- Chuyển đến màn hình chính của thiết bị và nhấn giữ vào một ứng dụng trước khi chạm vào Edit Home Screen.

- Nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở góc trên cùng bên trái và tìm kiếm Widgetsmith, sau đó chạm vào biểu tượng.

- Chọn kích thước widget mà người dùng muốn thêm vào màn hình chính và nhấn vào Add Widget. Người dùng có thể thay đổi widget bằng cách nhấn xuống ứng dụng và chọn Edit Widget.

Lưu ý rằng tại thời điểm hiện tại, người dùng chỉ có thể tùy chỉnh các ứng dụng sau: Weather, Calendar, World Time, Reminders, Health, Astronomy, Tides và Photos.