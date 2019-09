Google Chrome giúp gửi các trang web giữa các thiết bị dễ dàng hơn

Theo Engadget, giả sử người dùng cần bước ra ngoài ngay bây giờ và muốn gửi trang mà mình đang đọc trên máy tính xách tay đến điện thoại của mình, tất cả những gì người dùng cần làm là nhấp chuột phải vào tab và chọn một thiết bị xuất hiện trong menu bật lên. Nhấn vào thông báo người dùng nhận được để mở cùng một trang trên điện thoại của họ.

Mặc dù người dùng đã có thể thấy các thẻ đang mở trên các thiết bị khác nhau thông qua phần lịch sử trình duyệt , nhưng tùy chọn này đảm bảo rằng họ có thể truy cập một trang cụ thể ngay cả khi internet di động không hoạt động.

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể gửi một trang từ điện thoại của mình đến máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay trong trường hợp họ đang đọc thứ gì đó trong khi đi làm và muốn chuyển sang màn hình lớn hơn khi về nhà. Chỉ cần nhấn vào menu More ba chấm trong trình duyệt trên điện thoại di động và chọn Share để xem tùy chọn Send to your devices. Nó sẽ hiển thị các thiết bị người dùng có thể gửi trang tới.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể gửi các tab đang mở từ Chrome trên điện thoại Android sang Mac và ngược lại, mặc dù tính năng này cũng đã có cho các thiết bị iOS và Windows.