Google Docs, Sheets và Slides trên iOS hỗ trợ chỉnh sửa file Microsoft Office

Trong một bản cập nhật trên trang Google Workspace, công ty đã thông báo rằng người dùng sẽ có thể chỉnh sửa những tài liệu của Microsoft Office trực tiếp trên những ứng dụng văn phòng của Google như Google Docs, Google Sheets, Google Slides của nền tảng iOS.

Bản cập nhật sẽ đưa các tính năng cộng tác và hỗ trợ của Google Docs, Google Sheets, Google Slides vào các tệp tin tài liệu Microsoft Word, Microsoft Excel và Microsoft Powerpoint mà bạn đang làm việc. Theo thông báo, người dùng sẽ có thể chỉnh sửa, nhận xét và cộng tác làm việc trên các tệp Microsoft Office, cải thiện các tùy chọn chia sẻ và không cần phải chuyển đổi định dạng tệp tin. Các tính năng nói trên đã có trên web và Android, nay người dùng iOS đã có thể tiếp cận.

Tính năng mới sẽ có sẵn trên tất cả các gói dịch vụ của Google bao gồm cả tài khoản doanh nghiệp như: Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus. Cũng như các khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits. Ngoài ra, người dùng cá nhân cũng được cập nhật khả năng này.

Hiện tính năng đã được triển khai và hỗ trợ toàn bộ các người dùng.