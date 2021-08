Google đơn giản hóa dòng khóa bảo mật Titan

Theo Engadget, Google sẽ chỉ cung cấp hai phiên bản của khóa bảo mật Titan: một có USB-A và một có USB-C, với cả hai đều sẽ đóng gói NFC để cho phép hầu hết các thiết bị di động sử dụng. Điều này sẽ giảm bớt bất kỳ sự nhầm lẫn nào mà người mua sẽ gặp phải với dòng sản phẩm Titan hiện tại, trong đó một số mẫu có tiêu chuẩn NFC, còn những mẫu khác thì không.

Đại diện Google cho biết công ty sẽ tập trung vào “khả năng NFC dễ dàng hơn và khả dụng rộng rãi hơn” cho khóa bảo mật Titan trong tương lai, mặc dù khả năng hỗ trợ và bảo hành cho khóa bảo mật Titan dựa trên Bluetooth hiện có vẫn sẽ được công ty tôn trọng theo các điều khoản của họ. Các khóa bảo mật mới hiện đã có trên Google Store.

Khóa bảo mật Titan được Google ra mắt lần đầu tiên vào năm 2018 khi công ty hỗ trợ loại khóa bảo mật phần cứng do YubiKey và những công ty khác tạo ra. Chúng được thiết kế để an toàn hơn nhiều so với các phương pháp xác thực hai yếu tố tiêu chuẩn và khi được triển khai, Google nói việc sử dụng chúng đã loại bỏ hoàn toàn các cuộc tấn công lừa đảo nội bộ.