Google Go vượt mốc 500 triệu lượt tải về từ Google Play Store

Theo GizChina, đây là một thành tích ấn tượng khi nhìn vào những gì xảy ra với Google Go sau 4 năm hoạt động. Ứng dụng này được cài đặt sẵn trên smartphone chạy Android Go. Bên cạnh đó, nó cũng có thể được cài đặt trên điện thoại Android từ Google Play Store, tuy nhiên không phải tất cả người dùng Android đều biết đến ứng dụng Google Go.

Được biết, các smartphone Android có Google Mobile Service (GMS) được cài đặt sẵn ứng dụng Google thông thường. Do đó, hầu hết các lượt tải xuống Google Go đến từ thiết bị Android Go. Điều đó có nghĩa smartphone Android Go đã khá phổ biến trên toàn thế giới