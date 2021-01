Google hỗ trợ ngoại tuyến cho Calendar trên web

Google đã thông báo về việc triển khai hỗ trợ ngoại tuyến cho Calendar trên web. Thay đổi mới nhất cho phép bạn truy cập Calendar khi không có mạng internet, gồm cả các sự kiện trong quá khứ hoặc bất kỳ lúc nào trong tương lai theo tuần, ngày hoặc tháng. Tuy nhiên, Reminders và Tasks sẽ không khả dụng khi ở trạng thái ngoại tuyến.

Phiên bản Calendar mới sẽ hỗ trợ cho khách hàng của Google Workspace với tài khoản Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus. Nó cũng hoạt động cho khách hàng G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.