Google hứa hẹn hỗ trợ Huawei trong thời gian tạm hoãn

Theo PhoneArena, thông báo trên được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định trì hoãn thời gian phạt Huawei thêm 3 tháng, cho phép công ty duy trì thương mại với các công ty Mỹ để duy trì và hỗ trợ các mạng cũng như thiết bị hiện hoạt động đầy đủ, bao gồm các bản cập nhật và bản vá phần mềm. Điều này có nghĩa Google sẽ tiếp tục cho phép điện thoại Huawei truy cập vào Google Play Store và các đặc quyền mà Google cấp phép.

Bộ Thương mại Mỹ (FTC) cho biết sẽ xác định liệu chính sách miễn trừ tạm thời được công bố mới đây có thể kéo dài hơn 90 ngày hay không. Trước đó vào hôm 16.5, FTC đặt Huawei vào danh sách đen thương mại của Cục Công nghiệp và An ninh (BIS). Điều này ngăn Huawei có được các bộ phận và linh kiện có nguồn gốc từ Mỹ mà không có giấy phép do chính phủ Mỹ cấp. Nguyên nhân vì Huawei bị coi là mối đe dọa an ninh quốc gia do luật pháp Trung Quốc cho phép chính phủ yêu cầu công ty gián điệp thay mặt họ.

Năm ngoái, Huawei đã chi 11 tỉ USD để mua vật tư từ các công ty Mỹ như Qualcomm, Micron Technologies và Intel. Họ cũng dựa vào phần mềm do các công ty Mỹ sản xuất để thiết kế chip riêng. Mặc dù Huawei nói rằng họ đã chuẩn bị trước mối đe dọa bị cấm tiếp cận các sản phẩm của Mỹ nhưng các chuyên gia trong ngành công nghiệp chip nói rằng Huawei sẽ mất vài năm để trở nên hoàn toàn tự lực. Công ty cũng tuyên bố rằng họ đã phát triển phần mềm thay thế riêng cho hệ điều hành Android.