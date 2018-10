Google làm thế nào để Pixel 3 trở thành điện thoại an toàn nhất?

Theo Neowin, bộ đôi Pixel 3 và 3 XL mà Google công bố tuần trước đi kèm hệ thống Titan Security, bao gồm chip bảo mật Titan M, về cơ bản nó bảo vệ tất cả dữ liệu lưu trữ trong thiết bị và duy trì tính toàn vẹn hệ điều hành. Nhưng làm thế nào để chip đó có thể bảo vệ dữ liệu thì vẫn còn là một bí ẩn trước khi Google bắt đầu cung cấp thông tin về nó.

Gã khổng lồ tìm kiếm đã nêu chi tiết trong một bài đăng blog mới đây về cách Titan M làm cho Pixel 3 series của hãng trở thành điện thoại an toàn nhất. Google giải thích rằng Titan M được đưa vào quá trình khởi động an toàn của Android để điện thoại chỉ chạy phiên bản hệ điều hành hợp pháp. Chip này cũng được thiết kế để chặn mọi nỗ lực hạ cấp thiết bị xuống phiên bản Android không an toàn. Nó cũng ngăn cản những kẻ xấu mở khóa bộ nạp khởi động (một dạng bẻ khóa điện thoại) của Pixel 3 từ bên trong hệ điều hành.

Ngoài ra, Titan M xác minh mật mã khóa màn hình trong các thiết bị Pixel 3 và giới hạn số lần đăng nhập nhằm chống lại hành vi truy cập trái phép thông qua các cuộc tấn công liên tiếp. Google cho biết những kẻ tấn công sẽ không thể phá vỡ quy trình xác minh mật mã do bộ nhớ flash bảo mật và tính độc lập của chip.

Google cũng bổ sung rằng các ứng dụng trong Android 9.0 Pie sẽ có thể tạo và lưu các khóa riêng trong Titan M bằng cách sử dụng API StrongBox KeyStore của Google, với nhóm Google Pay kiểm tra nguyên tắc để bảo vệ giao dịch. Trong khi đó, xác nhận bảo vệ được bật trong Titan M sẽ đảm bảo bạn đã ủy quyền cho giao dịch.