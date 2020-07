Google Meet chống quấy rối các phòng học trực tuyến

Google vừa thông báo với người dùng rằng hãng này đang bật một tính năng bảo vệ cho dịch vụ Google Meet dành riêng cho các cuộc họp được tổ chức bởi các người dùng giáo dục.

Thay đổi này sẽ bắt đầu có hiệu lực trong 15 ngày tới, có nghĩa những người dùng ẩn danh (những người dùng không đăng nhập tài khoản Google) không thể tham gia vào các cuộc họp do người đăng ký G Suite for Education hoặc G Suite Enterprise for Education tổ chức.

Theo ZDNet, tính năng mới giúp ngăn chặn vấn nạn quấy rối các phòng họp trực tuyến đang diễn ra thường xuyên. Vấn nạn này xảy ra đặc biệt nhiều ở các lớp học trực tuyến , vì một số học sinh trong khi tham gia lớp học đã chia sẻ liên kết tham gia vào phòng học với những kẻ lạ mặt và yêu cầu họ gây rối để lớp học phải ngừng lại. Google Meet không phải là dịch vụ duy nhất gặp phải tình trạng này mà còn nhiều dịch vụ hội họp trực tuyến khác cũng phải tăng cường các biện pháp bảo mật để ngăn chặn.

Trong thông báo của mình, Google nói các cài đặt bảo mật mới sẽ được bật theo mặc định cho khách hàng giáo dục và cách duy nhất để tắt chúng là liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ của G Suite.