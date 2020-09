Google Meet có thiết kế mới trên các thiết bị Android và iOS

Theo PhoneArena, để điều đó hoạt động trơn tru, công ty cần phải thực hiện các thay đổi đối với cả hai ứng dụng. Đây được xem là lý do khiến Google thực hiện một thay đổi quan trọng đầu tiên cho Meet, với giao diện làm mới trên cả nền tảng Android và iOS. Trên thực tế, ngôn ngữ hình ảnh mới được Google cung cấp trong bản cập nhật này làm cho ứng dụng Meet có giao diện giống như trải nghiệm cuộc họp trong ứng dụng Gmail.

Được biết, ứng dụng Gmail đã có phím tắt Meet trong bản cập nhật trước, cho phép người dùng mở ứng dụng bằng nút họp trực tiếp từ trong Gmail. Lần này, bên cạnh thiết kế được cải tiến thì một nút New Meeting đã được thêm vào ứng dụng Meet. Khi nhấn vào nút New Meeting, người dùng sẽ thấy ba lựa chọn:

• Get meeting joining info to share with others.

• Start a Meet call instantly.

• Schedule a new meeting in Google Calendar.

Theo Google, bản cập nhật Meet mới đang được tung ra cho các thiết bị iOS, nhưng người dùng Android cũng sẽ sớm nhận được nó. Sau khi tải xuống và cập nhật ứng dụng Meet của mình, tất cả thay đổi trực quan sẽ được bật theo mặc định, vì vậy người dùng sẽ không phải làm gì cả.