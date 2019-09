Google Pixel 4 rò rỉ hình ảnh với màu mới

Theo PhoneArena, Pixel, Pixel 2 và Pixel 3 đều được cung cấp với các màu đen và trắng/bạc khi ra mắt cùng với tùy chọn thứ ba. Ví dụ, mô hình Pixel được bán với màu Really Blue, trong khi Pixel 2 cung cấp màu Kinda Blue tinh tế hơn. Pixel 3 năm ngoái đã thay đổi mọi thứ với tùy chọn Not Pink, nhưng vào năm 2019, Google có thể trở lại nguồn gốc của nó.

Như được hiển thị bởi hình ảnh rò rỉ mới đây, Pixel 4 và Pixel 4 XL sẽ được bán với các tùy chọn màu đen và trắng thông thường. Nhưng thay vì chọn màu thứ ba trung tính, Google đã chọn một màu hoàn thiện giống như màu cam, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người ở nơi công cộng.

Tùy chọn màu đen có thể được gắn nhãn là Deep Black, trong khi phiên bản màu trắng là Very White. Đối với màu cam, máy có thể được gắn nhãn là Almost Coral, Simply Orange hoặc thậm chí là... Not Apple.

Pixel 4 sẽ có giá bán từ 799 USD? Ảnh chụp màn hình

Google dự kiến sẽ tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực chụp ảnh di động với Pixel 4 bằng việc áp dụng thiết lập máy ảnh kép hoàn toàn mới ở phía sau, dự kiến sẽ bao gồm cảm biến chính 12 MP và cảm biến 16 MP thứ hai được ghép nối với một ống kính tele hỗ trợ zoom 8x. Kèm theo đó sẽ là chế độ Night Sight được nâng cấp sẽ nhanh hơn phiên bản hiện tại và cho phép hình ảnh rõ nét về bầu trời vào ban đêm. Ngoài ra, một tính năng mới gọi là Motion Mode cho phép chụp ảnh hành động với hậu cảnh mờ và một đối tượng chuyển động ở phía trước được đồn đại.

Về thông số kỹ thuật, Pixel 4 sẽ được bán kèm với chip Snapdragon 855 cùng RAM 6 GB và bộ nhớ trong 128 GB không thể mở rộng. Stock Android 10 ngay lập tức chắc chắn sẽ là một phần của máy.

Pixel 4 và Pixel 4 XL dự kiến sẽ chính thức có mặt tại một sự kiện vào đầu đến giữa tháng 10, mặc dù ngày chính xác vẫn chưa được xác nhận. Giá bán lẻ cho Pixel 4 thông thường được cho là 799 USD, trong khi Pixel 4 XL ở mức 899 USD.