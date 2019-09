Google ra mắt Android 10 Go cho điện thoại giá rẻ

Theo Android Authority, hệ điều hành mới được mô tả là gọn hơn, nhanh và tốt hơn bao giờ hết. Nó có thể làm việc với các điện thoại có RAM 1,5 GB trở xuống, vốn phổ biến tại các thị trường đang phát triển khi với nhiều người, điện thoại kết nối internet đầu tiên của họ là smartphone dựa trên Android Go. Những điện thoại này thường cực kỳ rẻ vì Android Go không yêu cầu phần cứng cao cấp để chạy.

Không chỉ có vậy, các ứng dụng Lite đã được thiết kế lại cho Android Go thường nhỏ và gọn hơn nhiều so với các ứng dụng thường. Điều này làm cho chúng trở nên hấp dẫn ngay cả đối với những người có điện thoại cao cấp, tiêu biểu như sự phổ biến của Files trước đó.

Thay đổi lớn nhất đối với Android 10 Go Edition chính là nó nhanh và nhỏ gọn hơn. Theo Google, hệ điều hành này là phiên bản nhẹ nhất từ trước đến nay, chiếm khoảng một nửa dung lượng so với Android 7 Nougat. Hệ điều hành chiếm ít dung lượng là rất quan trọng, vì nhiều thiết bị Android Go chỉ xuất xưởng với bộ nhớ trong 8 GB.

Hệ thống cũng nhanh hơn, mà Google cho biết các ứng dụng khởi chạy nhanh hơn 10% trên Android 10 Go Edition so với tiền nhiệm.

Rất nhiều thiết bị đã chạy Android Go Edition, với sản phẩm có giá chỉ từ 27 USD Ảnh: GSMArena

Một tính năng mới quan trọng của Android 10 Go Edition là Adiantum - một giao thức mã hóa được Google phát triển đặc biệt để chạy trên điện thoại giá rẻ. Vì mã hóa truyền thống đòi hỏi quá trình xử lý khá mạnh mẽ, do đó việc chạy các giao thức mã hóa thông thường trên điện thoại Android Go sẽ gây ra độ trễ hoặc các vấn đề khác. Adiantum mang lại mã hóa cho các điện thoại này mà không gây quá nhiều căng thẳng cho hệ thống.

Cuối cùng, Google đang nghiên cứu hiệu quả của các ứng dụng riêng lẻ chạy kèm Android 10 Go Edition, gồm YouTube Go, Google Lens, Gallery Go và tất nhiên là Files. Công ty tuyên bố các ứng dụng hiện nhỏ hơn 50% so với các phiên bản Android Go trước đây.

Kể từ khi Android Go ra mắt, đã có hơn 1.600 loại điện thoại giá rẻ khác nhau được bán cùng với hệ điều hành này, trong đó có một số sản phẩm giá chỉ 27 USD. Android 10 Go Edition được kỳ vọng có thể cải thiện điều này.