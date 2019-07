Google tặng 100.000 loa thông minh Home Mini cho người khuyết tật

Theo Android Authority, ví dụ với một người bị liệt có tên Garrison Redd trên blog của mình, Google cho biết Home Mini giúp Redd trở nên độc lập hơn khi không còn phải nhờ đến bạn bè hoặc các thành viên trong gia đình để hỗ trợ. Chẳng hạn Home Mini rất tốt khi Redd muốn bật công tắc đèn hay bộ điều nhiệt vốn ở vị trí quá cao trên tường…

Redd giải thích rằng anh đã sử dụng Home Mini để điều khiển bộ điều nhiệt của mình, cũng như cho một loạt hoạt động khác.

Cùng với đó, do đang tập luyện chuẩn bị cho Paralympic 2020 với tư cách thành viên đội Mỹ, Redd đang sử dụng Home Mini để đặt báo thức, quản lý lịch tập luyện và thậm chí lập danh sách mua sắm.

“Âm nhạc là một động lực rất lớn đối với tôi, vì vậy tôi sử dụng Home Mini của mình nghe danh sách nhạc trên Spotify để tăng sảng khoái trước khi tập luyện”, Redd giải thích.

Redd cũng lưu ý các ứng dụng khác cho loa thông minh, chẳng hạn như chơi game, gọi điện thoại và nghe audiobook cũng khá thú vị.

Google cho biết, mọi người cũng có thể quyên góp cho Quỹ Christopher & Dana Reeve thông qua trợ lý ảo Google Assistant bằng cách đơn giản nói “Hey Google, donate to the Christopher and Dana Reeve Foundation”.