Google thêm tính năng nhóm trang web cho trình duyệt Chrome

Công cụ quản lý nhóm trang thuộc nhóm tính năng dành riêng cho trình duyệt Chrome vừa được Google thêm vào sau quãng thời gian dài nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm. Cụ thể, nhóm trang (Tab group) cho phép người dùng mở nhiều website cùng nhau chỉ với một lần nhấp chuột, đánh nhãn với tùy chỉnh tên và màu sắc để tiện phân biệt. Sau khi đã tạo một nhóm trang, người dùng có quyền di chuyển hoặc sắp xếp lại mọi thứ trong nhóm đó.

Thực tế, nhóm trang là tính năng đã có từ lâu trên các trình duyệt web khác như Vivaldi hay Opera. Bản thân Chrome cũng có một tiện ích mở rộng tên OneTab mang đến tính năng tương tự.

Theo CNET, nhóm trang đặc biệt hữu ích khi người dùng phải làm việc với nhiều dự án, chương trình khác nhau cùng lúc, cần theo dõi tiến trình công việc hoặc chỉ đơn giản là ngắm nghía vài địa chỉ website mua sắm, đánh giá.

Người dùng có thể sử dụng chữ viết hoặc emoji để tùy chỉnh tên theo ý thích cho các nhóm trang web khác nhau. Một khả năng thú vị khác là nhóm trang sẽ được lưu khi người dùng đóng và mở lại trình duyệt Chrome , lưu mọi tiến trình đang diễn ra trước thời điểm đóng và tìm lại dễ dàng trong phần lịch sử truy cập.

Nhóm trang hiện khả dụng trên Google Chrome Beta và sẽ sớm có mặt trên phiên bản Chrome chính thức mới nhất vào tuần sau, dành cho trình duyệt trên máy tính sử dụng hệ điều hành Chrome OS, Windows, macOS hay Linux.

Để tạo một nhóm trang, người dùng nhấn chuột phải vào trang mới mở trên trình duyệt Chrome và chọn Add tab to new group, sau đó chọn tên và màu sắc mong muốn cho nhóm đó. Khi mở các trang mới hãy nhấn chuột phải lên từng trang rồi chọn Add to group để đưa vào nhóm mong muốn. Các trang trong nhóm sẽ được gạch chân màu trùng với màu của nhóm đó.