Google thử nghiệm tính năng thuê bao bản in tự động mới cho Photos

Theo PhoneArena, một số người dùng được chuyển đến tùy chọn mới trong Google Photos cho một chương trình đăng ký, nơi nó sẽ tự động chọn và gửi các bản in ảnh được tuyển chọn mỗi tháng. Tính năng này hiện trong giai đoạn thử nghiệm và có vẻ như sẽ triển khai rộng hơn trong tương lai.

Chương trình cung cấp ba tùy chọn cho loại ảnh nào Google sẽ chọn cho người dùng. Người dùng có thể chọn để có được chủ yếu là người và vật nuôi (phổ biến nhất), chủ yếu là phong cảnh và thiên nhiên, hoặc kết hợp tất cả mọi thứ.

Chương trình thuê bao mới này có giá 7,99 USD/tháng/10 bản in, tức mỗi bản in có giá khoảng 80 cent, đắt hơn đáng kể so với các bản in thông thường mà Google cung cấp chỉ khoảng 33 cent. Tuy nhiên, dịch vụ mới cung cấp các thao tác tự động thay vì khiến người dùng mất công sắp xếp và tìm kiếm bản in đẹp từ thư viện của mình.

Trước đó, Google Photos cũng đã cung cấp các album vật lý vào đầu năm 2017, trong khi các album và bản in tranh kiểu Canvas được tạo tự động sau đó. Vẫn chưa rõ khi nào dịch vụ mới được chính thức ra mắt.