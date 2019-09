Google thừa nhận bản cập nhật Chrome gây lỗi cho máy Mac

Theo Neowin, sự cố này lần đầu tiên được phát hiện bởi các biên tập viên phim và truyền hình ở Los Angeles (Mỹ) sau khi các máy tính Mac Pro sử dụng các phiên bản macOS cũ hơn và được cài đặt phần mềm Media Composer của hãng Avid không thể khởi động lại. Ban đầu, phần mềm Media Composer hay một cuộc tấn công virus được cho là nguyên nhân của sự cố nhưng Google cuối cùng đã đưa ra một tuyên bố thông qua trang Trợ giúp Chrome tiết lộ thủ phạm thật sự.

Giám đốc hỗ trợ Google Chrome giải thích “gần đây chúng tôi phát hiện ra rằng một bản cập nhật Chrome có thể đã xuất hiện một lỗi làm hỏng hệ thống tập tin trên các máy macOS có chức năng System Integrity Protection (SIP) ở trạng thái vô hiệu hóa, bao gồm cả các máy không hỗ trợ SIP. Chúng tôi đã tạm dừng quá trình phát hành trong lúc hoàn tất bản cập nhật để giải quyết sự cố".

Lỗi này không ảnh hưởng đến các máy có SIP đã được kích hoạt và đang chạy OS X 10.9 trở lên. Hiện tại, Google cũng cung cấp một cách giải quyết cho vấn đề bằng cách sử dụng một loạt lệnh. Đầu tiên, những người có hệ thống bị ảnh hưởng có thể khởi động vào chế độ phục hồi và sau đó mở ứng dụng Terminal từ menu Utilities và nhập vào các đoạn mã được cung cấp bên dưới hoặc trong trang hỗ trợ https://support.google.com/chrome/thread/15235262 rồi khởi động lại.

chroot /Volumes/Macintosh\ HD # "Macintosh HD" is the default

rm -rf /Library/Google/GoogleSoftwareUpdate/GoogleSoftwareUpdate.bundle

mv var var_back # var may not exist, but this is fine

ln -sh private/var var

chflags -h restricted /var

chflags -h hidden /var

xattr -sw com.apple.rootless "" /var

Quá trình này giúp xóa các thành phần cập nhật không mong muốn và khôi phục phần bị hỏng của hệ thống tập tin.