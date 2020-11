Google tuyên bố kẽ hở trên Pixel 5 là 'chủ ý về thiết kế'

Cụ thể, một số chủ sở hữu Pixel 5 nhận thấy có một khoảng trống đáng chú ý giữa màn hình và phần thân của thiết bị và họ lo ngại lỗ hổng này ảnh hưởng tới khả năng kháng nước và kháng bụi của máy. Tuy nhiên, đáp lại các lo ngại đó, chuyên gia về cộng đồng người dùng Pixel của Google đã đăng đàn cho biết, các chủ sở hữu Pixel 5 không có gì phải lo lắng về những khoảng hở này.

Chuyên gia của Google viết, “chúng tôi đã có cơ hội điều tra các thiết bị từ khách hàng và kết hợp với dữ liệu kiểm soát chất lượng sản phẩm của chúng tôi từ nhà máy, chúng tôi có thể xác nhận rằng sự khác biệt trong khoảng hở giữa thân máy và màn hình là một phần bình thường trong thiết kế của Pixel 5 . Nó sẽ không ảnh hưởng đến khả năng chống nước và chống bụi hoặc các chức năng khác của điện thoại. Chúng tôi sẽ làm việc với khách hàng trên cơ sở cá nhân để giải quyết bất kỳ mối quan tâm nào mà họ đang thắc mắc”.

Tuy nhiên, một số kẽ hở rõ ràng và nhiều hơn một số khoảng trống khác trên vỏ Pixel 5 của một số chủ sở hữu Pixel 5, trong đó bụi đã ít nhiều tích tụ vào khoảng trống này. Thật không may, chuyên gia Google đã không giải thích lý do tại sao có "sự thay đổi trong khoảng cách giữa thân máy và màn hình" và liệu kẽ hở này có phải do quá trình lắp ráp “có vấn đề” hay không.

Theo Engadget, tin tốt là Google dường như sẵn sàng thay thế các thiết bị dính phải lỗi thiết kế này, ít nhất là với những người yêu cầu Google thu đổi sản phẩm cho họ và đã được đáp ứng.