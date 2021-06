Google TV bổ sung tính năng được mong chờ

Theo Android Authority, mặc dù xuất hiện trễ, nhưng Chromecast với Google TV nổi lên là một trong những thiết bị tốt nhất trong lĩnh vực phần cứng phát trực tuyến đa phương tiện. Tuy nhiên, nó thiếu một tính năng quan trọng kể từ khi ra mắt.

Tính năng đó là các hồ sơ người dùng Google TV riêng biệt. Hiện tại, nếu bạn muốn có hai tài khoản Google hoàn toàn độc lập đi kèm với Chromecast của mình (chẳng hạn như bạn và đối tác) thì điều đó là không thể. Điều này hạn chế tính năng tốt nhất của Google TV, đó là các đề xuất được cá nhân hóa. Bạn có thể xem các đề xuất của mình nhưng đối tác của bạn cũng vậy và họ sẽ không thấy bất kỳ đề xuất nào của riêng mình.

Điều này cuối cùng có thể sớm thay đổi. Theo một bản tóm tắt tệp APK do 9to5Google thực hiện, có các tham chiếu đến một tính năng như ở trên trong bản cập nhật mới nhất cho ứng dụng Google TV Home, là phiên bản 1.0.370. Cụ thể, tham chiếu hiển thị cảnh báo có nội dung “Add another account to this device to have their own personalized Google TV experience”. Điều đó làm cho nó khá rõ ràng những gì Google đang dự định mang đến.

Chưa có gì chắc chắn tính năng sắp có hỗ trợ đầy đủ cho cấu hình Google TV, cũng không có nghĩa là nó sẽ sớm ra mắt. Tuy nhiên, các tham chiếu đến các tính năng chưa từng được thông báo xuất hiện trong phiên bản trực tiếp của ứng dụng thường trỏ đến một đợt phát hành tiếp theo ngay sau đó.