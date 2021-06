GrabMart chung tay 'giải cứu' vải thiều Bắc Giang

Cụ thể, với chương trình Chung tay hỗ trợ nông sản Bắc Giang, vải thiều Bắc Giang được vận chuyển và kiểm dịch an toàn, được chứng nhận an toàn thực phẩm sẽ được bán tại các cửa hàng Big C trên nền tảng GrabMart với giá từ 29.900 đồng/kg. Người dùng Grab cũng sẽ được ưu đãi giảm 22.000 đồng phí giao hàng trên mỗi đơn hàng hoặc giảm 70.000 đồng cho đơn hàng giá trị từ 350.000 đồng.

Bắc Giang đang là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch Covid-19 . Tính đến trưa 11.6, toàn tỉnh Bắc Giang đã có hơn 3.700 ca nhiễm Covid-19. Theo thông tin từ UBND tỉnh Bắc Giang, sản lượng vụ vải thiều năm nay ước khoảng 180.000 tấn, tăng 15.000 tấn so với 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nông sản Bắc Giang đã tới mùa vụ thu hoạch nhưng gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ, do tuân thủ các quy định phòng, chống Covid-19 trong quá trình lưu thông, vận chuyển qua các tỉnh, thành phố.