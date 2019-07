HBO Go lần đầu ra mắt tại Việt Nam, tích hợp trên FPT Play

Việt Nam là thị trường thứ 6 tại châu Á có dịch vụ HBO, sau Hồng Kông, Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines. FPT Play là hạ tầng đầu tiên triển khai dịch vụ HBO Go.

HBO Go là dịch vụ truyền hình trực tuyến, cho phép thuê bao xem không giới hạn thư viện nội dung khổng lồ của HBO. Thư viện này có hàng nghìn giờ phim: các nội dung độc quyền (HBO Original, bao gồm phim nhiều tập, phim truyện và phim tài liệu) do HBO sản xuất tại Mỹ và châu Á, phim bom tấn Hollywood, phim ăn khách châu Á và các chương trình trẻ em yêu thích. Các sê-ri phim nhiều tập mới sẽ ra mắt trên HBO Go cùng ngày với Mỹ.

Ông Vũ Anh Tú, Phó tổng giám đốc FPT Telecom, đại diện FPT Play , cho biết việc hợp tác với HBO đã được FPT Play khởi động từ năm 2016, với dự định sẽ hoàn tất trước mùa 8 của phim Game of Thrones (Trò chơi Vương quyền), nhằm đưa sê-ri phim nổi tiếng này đến khán giả FPT Play. Tuy nhiên việc kiểm định kỹ thuật khắt khe theo tiêu chuẩn của HBO cần thời gian khiến dự định này không thực hiện được.

Hiện tại ở Việt Nam, HBO Go có thể được xem qua ứng dụng FPT Play trên điện thoại thông minh và máy tính bảng với hệ điều hành iOS và Android; máy tính xách tay, PC chạy trên Windows và MacOS; hoặc Smart TV chạy trên Android TV, Tizen và WebOS.

Với nền tảng HBO Go, người dùng có thể xem kho phim theo yêu cầu, xem tối đa 3 kênh truyền hình trực tiếp (HBO, MAX by HBO và RED by HBO), xem các mùa phim đầy đủ của tất cả các phim truyện và sê-ri HBO Originals, Cinemax Originals và HBO Asia Originals.

Người dùng có thể đăng ký HBO Go cộng thêm các nội dung FPT Play với giá 100.000 đồng/tháng/1 thuê bao. Ngoài ra, có thể chọn chỉ dùng HBO Go với giá 79.000 đồng/tháng/thuê bao. Thuê bao có thể xem cùng lúc HBO Go trên hai thiết bị, đăng ký tối đa 5 thiết bị một tài khoản.

Trước HBO Go, nền tảng tương tự là Netflix cũng đã có mặt tại Việt Nam với giá thuê bao là từ 180.000 đồng/tháng.