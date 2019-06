Hệ điều hành của Huawei ra mắt vào tháng 8

Báo cáo từ Global Times xác nhận Huawei sẽ phát hành hệ điều hành HongMeng tại Trung Quốc, trong khi phiên bản ở nước ngoài sẽ được gọi là Oak OS. CEO Huawei Richard Yu xác nhận rằng hệ điều hành mới của công ty sẽ sẵn sàng ra mắt vào mùa thu này.

Trước đây, Huawei điền đơn đăng ký nhãn hiệu với EUIPO (Văn phòng sở hữu trí tuệ của Liên minh châu Âu) cho các hệ điều hành HUAWEI ARK, HUAWEI ARK, ARK và ARK. Bây giờ có vẻ như công ty đang bắt đầu thực hiện cách tiếp cận thị trường quê nhà.

Ở một bối cảnh khác, Google đã đưa ra một tuyên bố cho chính phủ Mỹ, nơi họ nêu ra những rủi ro an toàn tiềm ẩn của các thiết bị Huawei chạy trên một hệ điều hành độc quyền mới. Đứng đầu trong số đó là khả năng vi phạm an ninh do các thiết bị Huawei sẽ không thể nhận được cập nhật bảo mật trực tiếp từ Google.