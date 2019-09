Hé lộ thông tin dung lượng pin và RAM trên loạt iPhone 11

Theo PhoneArena, thay vì phải chờ đợi thông tin chính thức từ Apple, các nhà quản lý hoặc thậm chí là những màn “tháo dỡ” linh kiện khi iPhone 11 bán ra thị trường, nguồn tin từ @OnLeaks đã cung cấp đến mọi người cái nhìn sơ lược về các thông tin này.

Đầu tiên là iPhone 11 , sản phẩm kế nhiệm của iPhone Xr năm ngoái, có pin lớn hơn một chút và đi kèm với RAM 4 GB giúp giữ nhiều ứng dụng chạy trong nền hơn iPhone Xr. Apple cho biết iPhone 11 có thời lượng pin lâu hơn 1 giờ so với iPhone Xr, có nghĩa mức nâng cấp nhẹ.

Thông số iPhone 11 iPhone Xr RAM 4 GB 3 GB Dung lượng pin 3.110 mAh 2.942 mAh

Thông số iPhone 11 Pro iPhone Xs RAM 6 GB 4 GB Dung lượng pin 3.190 mAh 2.658 mAh

Cuối cùng là iPhone 11 Pro Max được trang bị pin khá lớn khi so sánh với iPhone Xs Max, với các con số tương ứng lần lượt là 3.500 mAh và 3.174 mAh. Nhờ vậy pin trên iPhone 11 Pro Max kéo dài hơn đến 5 giờ so với iPhone Xs Max. Bên cạnh đó, iPhone 11 Pro Max cũng có RAM 6 GB như người anh em iPhone 11 Pro.

Thông số iPhone 11 Pro Max iPhone Xs Max RAM 6 GB 4 GB Dung lượng pin 3.500 mAh 3.174 mAh

Tiếp theo là iPhone 11 Pro, mẫu smartphone kế nhiệm iPhone Xs, có pin lớn hơn đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm. Đó là lý do vì sao Apple cho biết pin iPhone 11 Pro có thời lượng kéo dài hơn 4 giờ so với Xs. Còn đối với RAM, iPhone 11 Pro có 6 GB, cao hơn so với iPhone 11 Xs chỉ có RAM 4 GB. Điều này cho thấy Apple ít nhất đã bắt kịp một số đối thủ Android về khả năng này.