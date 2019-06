HLV Park Hang Seo: ‘Thể thao là động lực để thành công trong cuộc sống’

Đây chính là phiên bản Galaxy S10+ đặc biệt mà Samsung đã ra mắt ngay trong sự kiện Tiếp bước kỳ tích cùng Park Hang-seo, nhằm ghi nhận cũng như tiếp lửa đến nền bóng đá Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Ngài Park Hang-seo có mặt tại sự kiện Tiếp bước kỳ tích của Samsung Showcase, đồng thời ra mắt phiên bản Galaxy S10+ Park Hang-seo Limited Edition Điểm đặc biệt của Galaxy S10+ phiên bản giới hạn nằm ở chiếc ốp lưng thông minh, được trang bị chip NFC khi ốp vào, điện thoại sẽ tự động kích hoạt giao diện đặc trưng được thiết dành riêng cho Galaxy S10+ Park Hang-seo.

Buổi sự kiện diễn ra trong không khí náo nhiệt và sôi nổi của hàng trăm bạn trẻ hâm mộ bóng đá Việt Nam, đặc biệt là những trái tim dành trọn sự ngưỡng mộ, kính nể đến “Phù thủy bóng đá” Park Hang-seo - người đã đồng hành cùng đội tuyển quốc gia trong suốt gần 2 năm để lập nên những kỳ tích đáng nể chưa từng có.

Những hàng ghế được chuẩn bị tại Samsung Showcase - Trung tâm triển lãm công nghệ bậc nhất châu Á từ rất sớm đã "phủ" kín người. Và những tiếng hò reo bắt đầu vang dội ngay từ những giây phút đầu tiên ngài Park xuất hiện Mở đầu là màn chào hỏi và giới thiệu của MC, rất nhanh sau đó ông Park Hang-seo bắt đầu kể những câu chuyện thú vị trong hành trình dìu dắt các học trò của mình trong suốt gần 2 năm qua. Ông cho rằng những thành tích mà bóng đá Việt Nam đạt được như hiện tại cũng nhờ vào tinh thần từ trong các cầu thủ của chúng ta, một tinh thần rất Việt Nam: đoàn kết, thông minh, không khuất phục và có nhận thức cũng như đặt ra mục tiêu rất rõ ràng.

Ngài Park say mê "kể" chuyện tiếp bước kỳ tích cùng đội tuyển quốc gia trong suốt thời gian qua Hỏi về cảm nghĩ của ông khi giới trẻ và người hâm mộ thể thao cho rằng bên cạnh tinh thần sẵn có của các cầu thủ Việt Nam thì ông chính là nhân tố truyền cảm hứng "Tiếp bước kỳ tích" cho họ. Ngài Park chia sẻ: "Tôi rất vui nếu có thể truyền cảm hứng sống tốt đẹp đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Bản chất của thể thao là hướng con người đến những giá trị thể chất và tinh thần tốt đẹp. Vì thế, nếu thành tích của bóng đá Việt Nam có thể giúp các bạn có động lực nhằm tạo nên những thành công trong cuộc sống thì hẳn là rất tuyệt vời".

Ông cũng cho biết thêm, trong thời gian công tác tại Việt Nam, một trong những điều mà ông tự hào nhất là việc giúp các học trò khai phá năng lực bản thân và thi đấu hiệu quả nhất. Ngoài ra, điều khiến Park Hang-seo cảm thấy tự hào không kém chính là được đồng hành cùng Samsung để truyền cảm hứng sống tốt đẹp đến người hâm mộ, đặc biệt là tinh thần “Làm điều không thể” (Do What You Can’t).

Những chia sẻ thú vị, truyền cảm hứng từ Park Hang-seo như chạm đến trái tim của những người hâm mộ bóng đá đang hiện diện trong buổi sự kiện Tiếp bước kỳ tích tại Samsung Showcase. Thật vậy, “Sẽ không có kỳ tích nào xảy ra nếu chúng ta không nuôi khát vọng lớn và phấn đấu để đạt được điều đó. Thành công của của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua cũng tương tự như câu chuyện của Samsung nhằm vươn lên vị trí dẫn đầu trong thế giới công nghệ. Nếu như “kỳ tích” của đội tuyển Việt Nam đến từ ý chí kiên cường và khát khao dẫn đầu thì đối với Samsung, đó là sự đổi mới không ngừng và không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng”, ngài Park tâm sự.

Park Hang-seo thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam tại sự kiện Tiếp bước kỳ tích, bằng cách chính tay ký tên vào áo thun để làm quà tặng, chụp hình cùng nhau Galaxy S10+ phiên bản Park Hang-seo được thiết kế giới hạn cho những người yêu bóng đá Việt Nam

Ông cũng không quên nhắn gửi đến những người trẻ Việt Nam thông qua phiên bản Galaxy S10+ đặc biệt này rằng, hy vọng các bạn sẽ có trong tay một thiết bị hàng đầu nhằm giúp bản thân đạt được những kỳ tích trong cuộc sống. Kỳ tích nằm trong tay các bạn và mọi nỗ lực sẽ luôn được trả công xứng đáng.