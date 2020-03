HMD Global điều chỉnh cập nhật Android 10 do Covid-19

Theo Neowin, HMD đã chia sẻ lịch trình cập nhật Android 10 vào tháng 8.2019 với cam kết phát hành các bản cập nhật hệ điều hành lớn một cách kịp thời đến người dùng. Thiết bị đầu tiên nhận được bản cập nhật là Nokia 8.1, tiếp theo là Nokia 9 PureView và Nokia 7.1. Nhưng giờ đây, lịch trình phát hành cho các thiết bị tiếp theo sẽ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Các thiết bị như Nokia 2.2 Plus dự kiến sẽ nhận được bản cập nhật vào đầu quý 1/2020 đã được đẩy lùi sang cuối quý này. Trong khi đó, Nokia 3.1 Plus, 3.2 và 4.2 cũng đã được đẩy lên muộn hơn trong quý đầu tiên của năm. Nokia 1 Plus và 5.1 Plus đã được đẩy sang quý 2/2020.

Trong khi đó, Nokia 6.1, 6.1 Plus và 7 Plus ban đầu được lên kế hoạch nhận bản cập nhật vào đầu năm nay nhưng sẽ bị trì hoãn sau một tháng hoặc hơn nữa. Dẫu vậy, Giám đốc sản phẩm HMD Global Juho Sarvikas tuyên bố công ty vẫn đặt mục tiêu trở thành hãng nhanh nhất tung Android 10 đến các sản phẩm có hỗ trợ của mình.