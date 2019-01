HMD Global sắp ra mắt smartphone Nokia siêu rẻ

Theo PhoneArena, Nokia 1 Plus sẽ là bản kế nhiệm giá rẻ cải tiến từ chiếc Nokia 1 từng gây chú ý khi được ra mắt vào năm ngoái, và phiên bản mới sẽ đi kèm màn hình 5 inch lớn hơn cùng độ phân giải 480 x 960 pixel tốt hơn.

Thông số kỹ thuật cũng được hé lộ, khi máy sẽ trang bị RAM 1 GB và bộ xử lý MediaTek MT6739WW với 4 lõi Cortex-A53 tốc độ 1,5 GHz, kết hợp GPU PowerVR GE8100 xung nhịp 570 MHz.

Có một điều khác biệt nữa giữa Nokia 1 Plus so với phiên bản tiền nhiệm của nó chính là máy chạy hệ điều hành Android 9 Pie Go Edition, còn Nokia 1 được cung cấp bởi Android 8.1 Oreo Go Edition.

Ở thời điểm hiện tại vẫn chưa rõ thông tin về thời điểm phát hành cũng như giá bán của Nokia 1 Plus, tuy nhiên nhiều khả năng máy sẽ được giới thiệu chính thức tại MWC 2019 diễn ra vào cuối tháng 2 tới và giá bán của máy sẽ rất rẻ.