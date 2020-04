Hộp TV của Samsung sẽ thân thiện hơn với môi trường

Samsung vừa thông báo các sản phẩm Lifestyle TV của họ, bao gồm The Frame, The Serif và The Sero, sẽ đi kèm với hộp các tông sóng giúp khách hàng dễ dàng tái sử dụng và tái chế các vật liệu.

Hộp TV của Samsung có thể tái sử dụng cho những ý tưởng thú vị - Ảnh: Samsung