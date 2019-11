HP Laser Neverstop: Giải pháp in ấn tiết kiệm cho startup và doanh nghiệp SMB

HP Laser Neverstop là dòng máy in laser in liên tục đầu tiên của HP mới được giới thiệu với 2 mã sản phẩm HP Laser Neverstop 1000w đơn chức năng và HP Laser Neverstop MFP 1200a/w đa chức năng. Dòng sản phẩm này nhận được sự quan tâm lớn nhờ khả năng in số lượng lớn cùng nhiều tính năng hữu ích như in, photocopy đen trắng và scan, tốc độ in lên tới 20 trang/phút và hỗ trợ in ấn không dây giúp dễ dàng in ngay từ thiết bị di động. Điểm đặc biệt nhất của HP Laser Neverstop nằm ở hộp mực in chính hãng liên tục, chi phí cực kỳ tiết kiệm, đồng thời cách bơm mực rất nhanh chóng tiện lợi, giúp tiết kiệm thời gian cho công việc bận rộn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay các startup.

Khả năng in ấn số lượng lớn

Với nhu cầu in ấn số lượng lớn hoặc vào dịp cuối năm, cuối quý là khi các doanh nghiệp bận rộn với báo cáo, mỗi ngày cần in hàng trăm trang thì những mẫu máy in cũ có thể tốn hàng giờ liền chỉ để in tài liệu. Nhưng với dòng máy in HP Laser Neverstop, mọi vấn đề sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng.

Nhờ sở hữu tốc độ in liên tục tới 20 trang/phút và chỉ mất 7,6 giây cho trang in đầu tiên ngay từ khi khởi động máy, việc in số lượng tài liệu lớn trở nên nhanh chóng mà không cần chờ đợi lâu.

Bên cạnh tốc độ in thì HP Laser Neverstop còn có khả năng in với số lượng lớn với hộp mực ban đầu kèm theo máy có thể in tới 5.000 trang.

Mực in HP Chính hãng giá rẻ

Chi phí thay mực vẫn luôn là tiêu chí được quan tâm hàng đầu khi lựa chọn máy in bởi mực chính hãng thường có giá khá cao. Tuy nhiên với dòng máy in HP Laser Neverstop, mỗi hộp mực chính hãng có giá chỉ khoảng 240.000 đồng nhưng in được tới 2.500 trang, tính ra chi phí cho mỗi trang in chỉ hơn 85 đồng và thậm chí là có phần rẻ hơn chi phí thay mực không chính hãng ở bên ngoài thị trường. Và phải đến 6 lần thay mực mới cần 1 lần thay trống máy in (drum) giúp tiết kiệm tối đa chi phí vận hành.

Bơm mực dễ dàng chỉ 15 giây

Ngay từ tên gọi “Neverstop” đã gợi ý đến khả năng in ấn không ngừng nghỉ của dòng máy in HP Laser Neverstop. Bí quyết của HP nằm ở hộp mực in giúp tiếp mực vô cùng dễ dàng và nhanh chóng.

Chỉ mất khoảng 15 giây với một vài thao tác đơn giản như lắc hộp mực, tháo chốt an toàn, đưa vào miệng tiếp mực và nhấn để bơm. So với việc đợi kỹ thuật viên đến thay mực như trước đây thì giải pháp tự thay mực giúp tiết kiệm thời gian, nhanh chóng, tiện lợi hơn rất nhiều.

Ngoài ra trên máy in HP Laser Neverstop còn có đèn báo hiệu lượng mực in trong máy, giúp doanh nghiệp chủ động theo dõi lượng mực và thay thế khi cần thiết.

In di động dễ dàng thông qua ứng dụng HP Smart

Nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc di động ngày càng tăng, HP Laser Neverstop với 2 dòng đặc biệt là HP Laser Neverstop 1000w và MFP 1200w hỗ trợ người dùng dễ dàng kết nối và in ấn ngay từ điện thoại thông minh và máy tính bảng thông qua ứng dụng HP Smart (có cả phiên bản cho iOS lẫn Android). Ứng dụng này cho phép in, scan tài liệu, hình ảnh từ nhiều nguồn khác nhau.

Đặc biệt, nếu chỉ sở hữu một máy in đơn năng chỉ có tính năng in nhưng có tích hợp WiFi, bạn vẫn có thể tận dụng ứng dụng HP Smart như tính năng photocopy bằng cách quét tài liệu qua camera điện thoại và sau đó in trực tiếp từ điện thoại ra máy in dễ dàng như các máy in đa năng.

Kết luận

Kế thừa tiêu chuẩn chất lượng in ấn đã được khẳng định qua nhiều năm của HP và đặc biệt là chi phí hộp mực cực rẻ lại có thể tự thay mực dễ dàng, dòng máy in HP Laser Neverstop gồm Neverstop 1000w đơn năng và Neverstop 1200a/w đa năng (in, photocopy, scan) xứng đáng đứng đầu trong danh sách máy in cho các doanh nghiệp SMB, đặc biệt là các Startup cần tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hoạt động hiệu quả.