HP Z Series: Giải pháp công nghệ tuyệt vời cho doanh nghiệp IT, thiết kế, production house

Các ngành nghề như thiết kế, đồ họa, dựng phim, lập trình... có đặc thù cần hệ thống máy tính có cấu hình đủ mạnh, bền bỉ và bảo mật để hoàn thành các tác vụ nặng nhọc này.

Máy móc không đáp ứng nhu cầu: vấn đề nan giải của các doanh nghiệp IT, thiết kế, production house

Khác với các ngành nghề khác, những ngành như thiết kế đồ họa, lập trình, sản xuất video là công việc đòi hỏi phải sử dụng các phần mềm chuyên biệt và chuyên nghiệp. Chính vì thế, bộ máy tính mà các lập trình viên, designer và editor dùng cần có cấu hình mạnh, ổn định, bền bỉ để xử lý các công việc nặng nhọc này.

Những chiếc máy tính phổ thông không thể đáp ứng được các tác vụ như thiết kế 2D, mô phỏng 3D, BIM, kỹ xảo điện ảnh... Tình trạng thường xuyên gặp phải là đứng máy, tự sụp nguồn, không thể render, xuất file. Điều này gây khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Cho nên, đối với công việc chuyên biệt này nhất quyết cần dùng máy trạm để giải quyết.

Sơ lược về máy trạm

Máy trạm (Workstation) là máy tính dành riêng để chạy các ứng dụng kỹ thuật và khoa học. Nó được xây dựng với các linh kiện vượt bậc, chủ yến là CPU, đồ họa, bộ nhớ và khả năng xử lý đa nhiệm vượt trội nhằm tối ưu hóa trong việc xử lý các dữ liệu phức tạp như bản vẽ, công thức toán học, mô phỏng…

HP Z Series - Khẳng định vị thế trên thị trường máy trạm

So với máy tính thông thường, máy trạm có cấu hình mạnh hơn, khả năng xử lý nhanh hơn. Đồng thời, máy trạm có thể dễ dàng nâng cấp, tháo lắp linh kiện phù hợp với nhu cầu của người dùng, doanh nghiệp mà không cần dùng đến dụng cụ.

Trên thị trường hiện nay, có khá nhiều dòng máy trạm khác nhau trong đó có thể kể đến dòng Workstation Z Series của HP : HP Z2 Tower G4 Workstation (Intel Xeon E-2126G, Intel Xeon E-2136, Intel Core i7 8700), HP Z4 G4 Workstation (Intel Xeon W-2123), HP Z6 G4 Workstation (Intel Xeon 4214).

HP Z Series: Dòng máy trạm phù hợp với những công việc chuyên biệt

Nhìn chung, dòng máy trạm Z Series của HP đều mang đến hiệu năng vượt trội nhờ bộ vi xử lý Intel® Xeon và chạy trên hệ điều hành Windows 10 Pro của Microsoft. Hơn thế nữa, tùy vào những sản phẩm khác nhau mà sẽ đáp ứng những nhu cầu làm việc khác nhau.

Thông thường, đối với các công việc thiết kế đồ họa 2D hay vẽ 3D CAD ở mức cơ bản, xây dựng mô hình thông tin công trình (BIM), mô phỏng 3D… bạn có thể ưu tiên sử dụng HP Z2 Tower. Máy giúp quá trình render nhanh hơn và hiển thị tốt hơn với đồ họa NVIDIA Quadro. Ngoài ra, Z2 Workstation còn được hỗ trợ tích cực cho các ứng dụng làm việc chuyên nghiệp như Autodesk, SolidWorks và Adobe.

Đối với các tác vụ cao hơn như 3D CAD chuyên sâu, BIM và Máy học, máy trạm HP Z4 là lựa chọn thích hợp. HP Z4 được nâng cấp với nhiều ưu thế vượt trội từ nguồn nâng lên 1.000 W thay vì 750 W đến bộ xử lý 4 nhân Xeon W-2123, đồ họa Quadro cho phép xử lý dữ liệu đồ họa chuyên sâu cũng như những tác vụ nặng nhất.

HP Z Series: Dòng máy trạm phù hợp với nhiều công việc chuyên biệt

Cuối cùng phải kể đến HP Z6 siêu mạnh thường được sử dụng để làm kỹ xảo điện ảnh, After Effect, render 3D. HP Z6 sở hữu CPU Intel dòng mới Intel Xeon 4214, cùng với đó là ổ cứng SSD giúp CPU giảm tối đa hiện tượng nghẽn cổ chai do card đồ họa hoặc do ổ cứng gây ra khi làm việc, giúp HP Z6 hoạt đồng bền bỉ, liên tục, không còn nỗi lo gián đoạn giữa chừng. HP Z6 xứng đáng giữ vững vị thế hàng đầu đối với người dùng workstation ở Việt Nam.

