HTC sẽ hồi sinh thương hiệu Wildfire bằng loạt smartphone mới

Dù các đối thủ đều đã phát hành các mẫu điện thoại đầu bảng của mình trong năm nay, nhưng HTC thì vẫn im hơi lặng tiếng.

Nhưng thông qua một số hình ảnh rò rỉ mới đây trên trang web Rozetked của Nga, có vẻ như HTC vẫn chưa từ bỏ thị trường di động thông qua kế hoạch hồi sinh thương hiệu Wildfire, vốn đã bặt vô âm tín cách đây 8 năm kể từ khi chiếc HTC Wildfire S ra mắt vào năm 2011. Nhưng hoàn cảnh ra đời sẽ có khác biệt lớn, lúc đó HTC chiếm tới 10,7% thị phần smartphone toàn cầu, còn hiện nay họ chỉ còn giữ được vẻn vẹn 0,05% thị phần nếu không muốn nói là sắp biến mất.

Cách xa đến 8 năm nên sự khác biệt thông số với Wildfire S là quá lớn, bởi hồi đó mẫu điện thoại này của HTC chỉ có 512 MB RAM và màn hình 3,2 inch. Tuy nhiên, bốn mẫu rò rỉ Wildfire, Wildfire E, Wildfire E Plus và Wildfire E1 đều là các mẫu điện thoại tầm trung, ba trong số đó có camera kép, hai mẫu dùng màn hình thiết kế giọt nước và cả bốn đều sử dụng màn hình 720p cùng cấu hình tầm trung, cùng phân khúc với Wildfire S nguyên thủy.

Dù các thông số kỹ thuật này chưa phải chính thức, nhưng trong quá khứ Rozetked từng chính xác với thông tin rò rỉ bộ đôi Pixel 3 XL và Pixel 3A vài tháng trước khi Google công bố, nên không phải là không có cơ sở để tham khảo nguồn tin này.

Ngoài ra, GSMArena còn xác nhận, vừa qua HTC đã đăng ký các thương hiệu Wildfire E2, E2 Plus, E3, E3 Plus, R và R Plus với Ủy ban kinh tế Á-Âu, điều này càng củng cố thông tin về việc hồi sinh thương hiệu một thời này.