Huawei bán toàn bộ mảng smartphone Honor

Theo PhoneArena, tập đoàn này bao gồm China Telecom và một số đơn vị được chính phủ hậu thuẫn như Tập đoàn Phát triển Thành phố Thông minh Thâm Quyến. Tập đoàn này sẽ nắm toàn quyền kiểm soát Honor và tài sản của công ty này dưới tên hợp pháp là Zhixin New Information Technology Co. Ltd (tạm gọi Zhixin). Chủ sở hữu trước đây Huawei sẽ không có tiếng nói trong kinh doanh hoặc sở hữu bất kỳ cổ phần nào tại Honor trong tương lai.

Việc bán Honor diễn ra sau khi lệnh cấm từ chính phủ Mỹ ảnh hưởng đáng kể đến Huawei trong những tháng gần đây. Việc không tham gia vào công ty mới có nghĩa là Honor có thể tránh các hạn chế.

Định giá thương vụ không được công bố trong tuyên bố nhưng các rò rỉ cho biết rằng Huawei và Zhixin đã định giá Honor là 15,2 tỉ USD. Theo các bên liên quan, việc bán “sẽ không ảnh hưởng đến sự ổn định của đội ngũ điều hành và nhân tài”, có nghĩa tất cả 7.000 nhân viên Honor sẽ được giữ lại và không có kế hoạch sa thải lớn nào.