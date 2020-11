Huawei cho rằng Anh nên bỏ lệnh cấm 5G sau cuộc bầu cử Mỹ

Trang tin The Guardian trích lời Phó chủ tịch Victor Zhang của Huawei rằng quyết định cấm Huawei “là do ảnh hưởng của sức ép từ Mỹ chứ không phải lợi ích của nước Anh”, điều này không phải “là vấn đề an ninh mà là vấn đề liên quan đến cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung”. Ông Zhang cũng đang thúc đẩy các chính trị gia ở Anh dỡ bỏ lệnh cấm tham gia 5G của Huawei tại xứ sở sương mù.