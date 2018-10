Huawei giới thiệu giải pháp tường lửa trí tuệ nhân tạo đầu tiên

Theo Neowin, Huawei tuyên bố rằng sản phẩm này là hệ thống tường lửa dựa trên AI đầu tiên trong ngành, hoạt động bằng cách phát hiện các mối nguy hiểm và kết hợp với đám mây để cung cấp việc bảo vệ mạng thông minh.

Hãng cho biết USG6000E nhắm tới các hệ thống mạng doanh nghiệp nhỏ và vừa để phòng chống các mối đe dọa. Huawei cho biết sản phẩm là hệ thống tường lửa cao cấp 1U đầu tiên trên thế giớ và có tốc độ 100 Gbit/giây để xử lý các gói dữ liệu nhỏ. Ngoài ra hệ thống cũng tích hợp khả năng hỗ trợ các mô-đun giao diện 100 GE, 40 GE, 10 GE cùng một lúc.

Dù sở hữu nhiều tính năng mạnh mẽ nhưng các công ty có thể sẽ cân nhắc về các yếu tố an ninh trước khi bảo vệ mạng bằng công nghệ của Huawei.

Thời gian gần đây, chính phủ Mỹ đã đưa ra một đạo luật cấm cơ quan chính phủ sử dụng các sản phẩm của Huawei do lo ngại vấn đề an ninh; trong khi đó chính phủ Úc đã chặn Huawei cung cấp dịch vụ 5G cũng với các lý do tương tự.