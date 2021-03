Huawei lên lịch công bố HarmonyOS, thế hệ P50 trong tháng 4

Theo GizChina, hai buổi họp báo sắp tới của Huawei sẽ có chủ đề “Wisdom Connecting Everything, Wisdom and Hundreds of People” và “Art Deconstruction, Meet the Future”. Chủ đề đầu tiên có lẽ là viết tắt của việc phát hành HarmonyOS 2.0. Tuy nhiên, không rõ nó có đề cập đến HarmonyOS 2.0 hay không. HarmonyOS 2.0 dự kiến sẽ ra mắt như một hệ điều hành mới cho smartphone Huawei