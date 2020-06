Huawei Mate 40 có thể đi kèm camera chính 108 MP

Theo GSMArena, các nguồn tin đến từ chuỗi cung ứng của Huawei cho biết dòng Mate cao cấp sắp tới của Huawei sẽ có một camera 108 MP mới với một ống kính cải tiến mạnh, áp dụng cho cả Mate 40 và Mate 40 Pro.

Đó là ống kính 9P - thể loại ống kính dạng tự do có nhiệm vụ xử lý sự suy giảm và biến dạng hình ảnh do cách thức sản xuất ống kính. Độ rõ của hình ảnh cũng là một bản nâng cấp lớn so với các ống kính tiêu chuẩn khác trên thị trường cùng với cảm biến 108 MP.

Các tinh chỉnh và tối ưu hóa khác cũng đã được thực hiện cho máy ảnh, tuy nhiên các thông tin về những vấn đề này hiện khá khan hiếm.