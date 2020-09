Huawei MateBook 13 'so găng' MacBook Air 2020

Với những thế mạnh riêng, MateBook 13 xứng đáng là đối thủ trực tiếp của MacBook Air 2020 - hai máy tính xách tay đều được tạo ra với tính di động tối ưu mà không ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc chất lượng thiết kế. Chính vì điều này người dùng có thể cảm thấy khó quyết định khi muốn mua một máy tính xách tay siêu di động mới.

Thiết kế

Về ngoại hình, cả MateBook 13 và Macbook Air 2020 đều có thiết kế tinh tế nhưng thanh lịch và cùng kích thước khoảng 13 inch. Do đây là vấn đề chủ quan nên thật khó để khẳng định rằng kiểu nào đẹp hơn.

Huawei MateBook 13 (trái) có kích thước tổng quan nhỏ gọn hơn MacBook Air 2020 dù cùng kích thước màn hình 13 inch Ảnh: Pocket-lint

Trong khi MacBook Air 2020 có thêm nhiều tùy chọn màu sắc thì MateBook 13 lại chiếm ưu thế hơn khi nói đến tính di động do tổng quan của máy nhỏ gọn hơn chiếc MacBook Air 2020. Khi đóng lại, MacBook Air 2020 dày 16,1 mm, còn MateBook 13 chỉ là 14,9 mm. MacBook Air 2020 cũng rộng hơn với 304,1 mm so với 286 mm của MateBook 13. Trọng lượng của hai thiết bị khá tương đương, với 1,29 kg cho MacBook Air 2020 và 1,28 kg cho MateBook 13.

Màn hình

Màn hình MateBook 13 và MacBook Air có độ phân giải và tỷ lệ khung hình khác nhau. MateBook 13 có màn hình 13 inch độ phân giải 2.160 x 1.440 pixel và tỷ lệ khung hình 3:2, trong khi MacBook Air 2020 có màn hình 13,3 inch độ phân giải 2.560 x 1.600 và tỷ lệ khung hình 16:10.

Tỷ lệ màn hình 3:2 trên MateBook 13 được đánh giá khá cao cho khả năng làm việc di động Ảnh: CNET Trong khi màn hình MacBook Air 2020 chiến thắng ở mật độ điểm ảnh thì MateBook 13 lại trông đẹp hơn nhờ viền mỏng và là màn hình cảm ứng đa điểm có thêm tính năng bảo vệ mắt.

Hiệu suất và pin

MateBook 13 trang bị bộ xử lý Intel Core i5 thế hệ thứ 10, card đồ họa Nvidia MX250 và RAM 16 GB khá lớn. Đối với MacBook Air 2020 có nhiều tùy chọn bộ xử lý cũng như RAM nhưng không đi kèm card đồ họa chuyên dụng. Vì MacBook Air không có card đồ họa chuyên dụng nên MateBook 13 có lợi thế hơn, đặc biệt đối với những người dùng muốn chỉnh sửa video hoặc chơi game trên máy tính xách tay di động của họ. Nhờ card đồ họa Nvidia MX250, MateBook 13 có thể chạy các chương trình khác nhau nhanh hơn.

Đối với pin, MateBook 13 trang bị pin lithium-polymer 41,7 Wh mà Huawei cho biết có thể cho phép máy tính xách tay kéo dài tới 11,6 giờ phát video cục bộ 1080p. Trong khi đó, pin lithium polymer 49,9 Wh của MacBook Air 2020 được Apple tuyên bố có thể cho phép máy tính xách tay phát tới 12 giờ phim qua ứng dụng Apple TV chỉ với một lần sạc.

Cổng kết nối

Với độ mỏng của cả hai, không có gì ngạc nhiên khi chúng không có nhiều cổng kết nối tích hợp. Cụ thể, MacBook Air 2020 chỉ có hai cổng USB-C đều hỗ trợ việc sạc, kết nối DisplayPort, Thunderbolt và kết nối dữ liệu. Còn MateBook 13 có hai cổng USB-C hỗ trợ kết nối USB 3.1 Gen 1, nhưng cổng bên trái chỉ hỗ trợ sạc.

Cổng kết nối là bộ phận MacBook Air trội hơn so với MateBook 13 Ảnh: CNET Dựa vào cổng kết nối để sạc có thể thấy MacBook Air 2020 nổi bật hơn, nhưng thứ mà nó thiếu là jack cắm tai nghe/mic 3,5 mm lại được xuất hiện trên MateBook 13.

Ngoài các tùy chọn kết nối có dây, cả hai máy tính xách tay cũng có các tính năng kết nối không dây tiện lợi. MacBook Air có thể kết nối liền mạch với các thiết bị Apple khác để chia sẻ tập tin với tính năng AirDrop. Trong khi đó, MateBook 13 dễ dàng kết nối với các thiết bị Huawei thông qua Huawei Share, giúp người dùng chia sẻ tập tin cũng như truy cập các tính năng. Đặc biệt, vì màn hình của MateBook 13 là hỗ trợ cảm ứng nên người dùng có thể thực hiện việc chuyển nhanh dữ liệu bằng cách vuốt rồi kéo thẳng qua các thiết bị khác.

Nhận xét chung

Khi nhìn vào các so sánh trực tiếp, MateBook 13 ấn tượng hơn về thông số kỹ thuật khi so kè với MacBook Air 2020 kể cả thiết kế nhỏ gọn. Tuy nhiên, MacBook Air 2020 vẫn lợi thế hơn so với đối thủ nhờ vào sự đồng bộ trong hệ sinh thái của Apple. Nhìn chung, với những người dùng thích và đã quen sử dụng hệ điều hành macOS, MacBook Air 2020 vẫn được xem là lựa chọn tốt. Trong khi đó, nếu là người dùng thích cấu hình mạnh và chỉ quen sử dụng Windows, thì MateBook 13 là lựa chọn tốt hơn.